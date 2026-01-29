Serata vaccinale per la comunità Lgbt frasi choc sui social | Fanno il vaccino per tornare eterosessuali

Una serata di vaccinazioni dedicata alla comunità Lgbt a Rimini ha scatenato polemiche sui social. La pagina Facebook di Arcigay “Alan Turing” è stata invasa da commenti shock, alcuni dei quali affermano che le persone si fanno il vaccino per tornare eterosessuali. L’evento, organizzato dall’Ausl Romagna, ha fatto discutere molto online, con commenti che mettono in discussione le motivazioni dell’iniziativa.

Una lunga serie di frasi choc. La pagina Facebook di Arcigay Rimini "Alan Turing" è stata letteralmente presa d'assalto, a seguito della pubblicazione di un evento organizzato dall'Ausl Romagna: un appuntamento dal titolo "Vaccini e prevenzione - l'Ausl Romagna incontra la comunità Lgbtqia+".

