Striscia la Notizia bocciatura quasi totale sui social | il ritorno in prima serata non convince

Il ritorno di Striscia la Notizia in prima serata ha incontrato diverse critiche sui social. Gli utenti hanno espresso delusione riguardo alle modifiche apportate al format, come il raddoppio delle veline e l’aggiunta di ospiti e musica dal vivo. La nuova versione, trasmessa il 22 gennaio, non ha trovato il favore del pubblico online, evidenziando un certo scoglio nel mantenere la stessa attenzione e apprezzamento di sempre.

Social impietosi sulla "nuova" versione di Antonio Ricci. Veline raddoppiate, orchestra dal vivo, grandi ospiti e personaggi storici non convincono il pubblico social: la nuova edizione di Striscia la Notizia in prima serata il 22 gennaio scatena una pioggia di critiche. Tra nostalgia, accuse di obsolescenza e pochi momenti salvati, il programma torna al centro del dibattito televisivo. Una Striscia "evento" che punta sulla nostalgia. Antonio Ricci rilancia Striscia la Notizia in prima serata puntando su un'operazione che mescola passato e presente: veline raddoppiate, l'orchestra di Demo Morselli, Maria De Filippi, Tina Cipollari, Giovannino protagonista di nuove incursioni e una parata di volti noti chiamati a impreziosire la serata.

