Durante i preascolti delle canzoni di Sanremo 2026, emerge con chiarezza che alcuni artisti puntano sull’autenticità, mentre altri sembrano ancora in fase di sperimentazione. La differenza si nota fin dalle prime note, e il pubblico si prepara a scoprire chi sceglierà di essere sé stesso sul palco.

Arriva un momento, durante i preascolti delle canzoni di Sanremo 2026, in cui diventa chiaro che non tutti gli artisti stanno giocando la stessa partita. Da una parte c'è chi porta dei brani che cercano di piegarsi al classicismo sanremese dei primi anni Duemila – cambi di registro, ballad rassicuranti, ritornelli giusti al punto giusto –, dall’altra, chi arriva con l'intenzione di farci ballare puntando al tormentone radiofonico e poi, all'improvviso, c’è chi ha deciso di portare sul palco qualcosa che assomiglia davvero a sé stesso. Senza maschere, senza trucchi, senza l’ansia di piacere a tutti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Senza filtri, ecco chi a Sanremo 2026 metterà l'autenticità al centro del palco

