Sanremo 2026 ecco chi è la finalista di Sarà Sanremo Senza Cri | da Amici all’amore puro di Spiagge

Senza Cri si presenta a “Sarà Sanremo” con il brano “Spiagge”, nella corsa per conquistare uno dei due posti riservati alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Dopo la sua esperienza ad “Amici”, l’artista si distingue per il suo stile e il messaggio di amore puro trasmesso attraverso la sua musica.

Si intitola “Spiagge”, il brano con cui Senza Cri è in gara a “Sarà Sanremo” per conquistare uno dei due posti disponibili per entrare di diritto nella categoria delle Nuove Proposte del prossimo Festival di Sanremo 2026. “Questo brano è il racconto di un amore puro, che sta nei piccoli dettagli, nel crescere insieme. – ha detto Senza Cri – Associo chi amo al mare, qualcosa che ho sempre amato ma che va compreso. Io vengo dal mare e chi viene dal mare sa che il mare è tuo amico ma è anche imprevedibile, solo uno stupido non ne ha paura. L’amore è come il mare: qualcosa da conoscere e scoprire, ma che può spaventare. Ilfattoquotidiano.it

