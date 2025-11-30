Gilardino tecnico Pisa | Inter? Belva ferita chi pensa sia in crisi ha…

Ilnerazzurro.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gilardino. Alla vigilia della sfida contro l’ Inter, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dall’ Arena Garibaldi, tracciando un quadro chiarissimo di ciò che il Pisa dovrà aspettarsi. Il tecnico non si è lasciato ingannare dai risultati recenti dell’Inter: per lui, l’avversario che arriverà in Toscana sarà tutt’altro che in difficoltà: “ Chi pensa che l’Inter sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza “, ha dichiarato senza mezzi termini, evidenziando il rispetto e l’attenzione necessari per affrontare una sfida di questo livello. Gilardino ha definito i nerazzurri “ una belva ferita “, consapevole che l’orgoglio di una squadra così strutturata e competitiva possa trasformarsi in ulteriore pericolosità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gilardino tecnico pisa interConferenza stampa Gilardino alla vigilia di Pisa Inter: «Loro in crisi? Chi lo pensa ha visto troppi film. Abbiamo identità e convinzione. Ecco chi sono gli indisponibili» - Il tecnico dei toscani ha parlato in vista del match di domani all’Arena Garibaldi Alla vigilia del match contro l’Inter all’Arena Garibaldi e v ... Segnala calcionews24.com

gilardino tecnico pisa interDove vedere Pisa-Inter in tv? Dazn o Sky, orario - La squadra di Gilardino è reduce da sei risultati utili consecutivi, quella di Chivu vuole tornare al successo: le possibili scelte dei due tecnici ... Da corrieredellosport.it

gilardino tecnico pisa interPisa, Gilardino: "Chi dice che l'Inter è in crisi ha visto troppa fantascienza, è una belva ferita" - Il Pisa sogna di scrivere una pagina storica: contro l’Inter, i nerazzurri toscani possono arrivare a sette risultati utili consecutivi, un traguardo. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gilardino Tecnico Pisa Inter