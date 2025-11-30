Gilardino tecnico Pisa | Inter? Belva ferita chi pensa sia in crisi ha…

Gilardino. Alla vigilia della sfida contro l’ Inter, Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dall’ Arena Garibaldi, tracciando un quadro chiarissimo di ciò che il Pisa dovrà aspettarsi. Il tecnico non si è lasciato ingannare dai risultati recenti dell’Inter: per lui, l’avversario che arriverà in Toscana sarà tutt’altro che in difficoltà: “ Chi pensa che l’Inter sia in crisi ha visto troppi film di fantascienza “, ha dichiarato senza mezzi termini, evidenziando il rispetto e l’attenzione necessari per affrontare una sfida di questo livello. Gilardino ha definito i nerazzurri “ una belva ferita “, consapevole che l’orgoglio di una squadra così strutturata e competitiva possa trasformarsi in ulteriore pericolosità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

