Caos assurdo sul bus | sale a bordo ubriaco e pretende di dormire sui sedili
Momenti di caos qualche giorno fa alla fermata degli autobus della stazione ferroviaria centrale di Merano dove un uomo, un cittadino di 23 anni mosano, è stato segnalato alle forze dell’ordine per aver creato disagi sul bus, bloccando il servizio per circa 25 minuti.La vicendaSecondo quanto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Immagina un mondo dove il diavolo irrompe in una città atea, scatenando caos magico tra burocrati corrotti e anime perdute, mentre un amore impossibile sfida il destino. Pronto a tuffarti nell'assurdo? Il maestro e Margherita Regia di Aleksandar Petrovic. 197 - facebook.com Vai su Facebook
Quel che è successo poco fa in Parlamento è abbastanza assurdo. Mentre imperversano borseggi e aumentano furti e rapine nelle nostre strade, la maggioranza Meloni ha detto no all’esame urgente della legge a firma del nostro De Raho che obbligherebbe Vai su X