Caos assurdo sul bus | sale a bordo ubriaco e pretende di dormire sui sedili

Trentotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di caos qualche giorno fa alla fermata degli autobus della stazione ferroviaria centrale di Merano dove un uomo, un cittadino di 23 anni mosano, è stato segnalato alle forze dell’ordine per aver creato disagi sul bus, bloccando il servizio per circa 25 minuti.La vicendaSecondo quanto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

caos assurdo sul bus sale a bordo ubriaco e pretende di dormire sui sedili

© Trentotoday.it - Caos assurdo sul bus: sale a bordo ubriaco e pretende di dormire sui sedili

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Caos Assurdo Bus Sale