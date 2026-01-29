Schianto in elicottero Airola in lutto per la scomparsa di Pasquale | oggi i funerali

La comunità di Airola si stringe intorno alla famiglia di Pasquale Esposito, l’avvocato di 76 anni morto in un incidente in elicottero. Oggi si tengono i funerali, mentre si cerca di capire cosa sia successo davvero nell’area dell’aeroporto di Benevento, dove l’elicottero si è schiantato lunedì pomeriggio. La perdita ha scosso tutti, amici e conoscenti, che ora cercano di affrontare il dolore.

Tempo di lettura: 2 minuti Comunità di Airola in lutto per la tragica scomparsa dell'avvocato Pasquale Esposito, 76 anni, deceduto in seguito al grave incidente aereo avvenuto lunedì pomeriggio nell'area dell'aeroporto di contrada Olivola, a Benevento. Esposito, noto e stimato concittadino, ha perso la vita sul colpo nello schianto di un elicottero ultraleggero. In segno di cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia, l'Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, dalle ore 15,00 alle ore 16,00, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali. Durante la fascia oraria indicata, è stata disposta l'esposizione a mezz'asta della bandiera comunale.

