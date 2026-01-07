Oggi i funerali di Chiara Costanzo | lutto anche ad Arona per la 16enne morta a Crans Montana
Oggi si svolgono i funerali di Chiara Costanzo, la 16enne deceduta a Crans Montana. Anche Arona piange la perdita della giovane, con il sindaco Gusmeroli che ha annunciato lo spegnimento delle luci della Rocca Borromea fino al termine delle esequie, in segno di lutto e solidarietà. La comunità si stringe attorno alla famiglia e ricorda Chiara con rispetto e sobrietà.
“Si sono accese, purtroppo, molte stelle in cielo, saranno loro a illuminare la Rocca di Arona”. Con queste parole il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli ha annunciato la decisione di spegnere le luci della Rocca Borromea fino al funerale di Chiara Costanzo e degli altri giovani morti nella strage. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
