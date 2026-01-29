Le autorità hanno iniziato lo sgombero sotto il cavalcavia dell’A14. La polizia ha caricato il cittadino slovacco che da agosto occupava quel parcheggio, portando via anche la sua auto, ormai usata come rifugio. Alcune donne presenti, più preoccupate per la propria incolumità, hanno espresso sollievo e quasi esultato per la fine dell’occupazione. La zona si svuota e il traffico torna più scorrevole, ma resta da capire cosa succederà ora a chi viveva lì.

Alcune donne, quelle che maggiormente temevano per la loro incolumità, hanno addirittura esultato per esprimere tutto il senso di liberazione, quando la macchina della polizia ha caricato il cittadino slovacco che dall’agosto scorso occupava il parcheggio sotto il cavalcavia dell’A14 e quando il carro attrezzi ha portato via la sua vecchia auto trasformata in un giaciglio. Il giorno prima era stata sgomberata la vecchia casa comunale del Ponterotto e ieri: polizia, carabinieri, polizia locale con l’ausilio della Picenambiente e operai del Comune hanno liberato il parcheggio. Negli ultimi tempi la situazione si era aggravata, con episodi che avevano aumentato la preoccupazione dei residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scatta lo sgombero sotto il cavalcavia

Approfondimenti su Cavalcavia Occupazione

Il Comune di Aversa ha emesso un’ordinanza di sgombero immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Cavalcavia Occupazione

Argomenti discussi: Scatta lo sgombero sotto il cavalcavia; San Benedetto, stabile (ex sede degli ultras rossoblù) occupato dai senzatetto a Ponterotto: scatta lo sgombero della polizia; Allerta meteo, scatta lo sgombero a Marzamemi: la situazione; Porto Vecchio, irruzione all’alba nei magazzini: scatta il maxi sgombero, trasferimenti in tutta Italia VIDEO-AGGIORNAMENTO.

Piscina Sempione, in corso lo sgombero e l'evacuazione delle persone presenti. Poi scatta la messa in sicurezzaSul posto la Polizia municipale con il supporto di Polizia e carabinieri. Presenti anche servizi sociali e sanitari dell'Asl per la presa in carico di chi ha bisogno ... torinoggi.it

San Benedetto, stabile (ex sede degli ultras rossoblù) occupato dai senzatetto a Ponterotto: scatta lo sgombero della poliziaSAN BENEDETTO Sgomberato nel quartiere Ponterotto uno stabile di proprietà comunale occupato da extracomunitari, lo stesso che era stato ... msn.com

San Benedetto, stabile (ex sede degli ultras rossoblù) occupato dai senzatetto a Ponterotto: scatta lo sgombero della polizia - facebook.com facebook

Porto Vecchio, irruzione all’alba nei magazzini: scatta il maxi sgombero, trasferimenti in tutta Italia AGGIORNAMENTO triesteallnews.it/2026/01/porto-… x.com