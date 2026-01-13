Casa popolare occupata ' abusivamente' | scatta lo sgombero di intera famiglia

Il Comune di Aversa ha emesso un’ordinanza di sgombero immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato abusivamente. La misura riguarda un’intera famiglia che si trovava nell’alloggio senza titolo legale. Questa decisione si inserisce nelle attività di tutela del patrimonio pubblico e di regolarizzazione delle occupazioni abusive, garantendo il rispetto delle normative vigenti e il corretto utilizzo delle abitazioni sociali.

Il Comune di Aversa ha emesso oggi l'ordinanza che dispone il rilascio immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo. Il provvedimento riguarda un appartamento di proprietà dell'Acer Campania – Dipartimento di Aversa, già oggetto di diffida a dicembre 2025.

