Sant’Apollonia riscopre le tradizioni Arriva il laboratorio dei mestieri

Bellaria Igea Marina si prepara a celebrare la festa di Sant’Apollonia, patrona della città. Per l’edizione 2026, torna il laboratorio dei mestieri, un appuntamento che coinvolge tutta la comunità. Le strade si riempiranno di bancarelle, giovani e anziani si metteranno in gioco per riscoprire le tradizioni locali, tra antichi mestieri e storie di un tempo. La città si prepara a vivere un momento di incontro e di festa, con l’obiettivo di mantenere vive le radici più profonde.

Bellaria Igea Marina si prepara a celebrare la sua festa più identitaria, quella dedicata a sant’Apollonia, patrona della città, con un’edizione 2026 che si annuncia come un vero ritratto di comunità. Dal 7 al 9 febbraio, con un prolungamento nel weekend di San Valentino (14 e 15 febbraio), il centro cittadino diventerà il cuore pulsante di un racconto che intreccia memoria, tradizione e sguardo verso il futuro. " Tradizione, comunità e contemporaneità sono i principi guida di questa edizione", spiega l’assessore alle attività economiche Milena Casali, sottolineando la volontà di dare continuità al percorso avviato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

