Bellaria Igea Marina si prepara a celebrare la festa di Sant’Apollonia, patrona della città. Per l’edizione 2026, torna il laboratorio dei mestieri, un appuntamento che coinvolge tutta la comunità. Le strade si riempiranno di bancarelle, giovani e anziani si metteranno in gioco per riscoprire le tradizioni locali, tra antichi mestieri e storie di un tempo. La città si prepara a vivere un momento di incontro e di festa, con l’obiettivo di mantenere vive le radici più profonde.

Bellaria Igea Marina si prepara a celebrare la sua festa più identitaria, quella dedicata a sant’Apollonia, patrona della città, con un’edizione 2026 che si annuncia come un vero ritratto di comunità. Dal 7 al 9 febbraio, con un prolungamento nel weekend di San Valentino (14 e 15 febbraio), il centro cittadino diventerà il cuore pulsante di un racconto che intreccia memoria, tradizione e sguardo verso il futuro. " Tradizione, comunità e contemporaneità sono i principi guida di questa edizione", spiega l’assessore alle attività economiche Milena Casali, sottolineando la volontà di dare continuità al percorso avviato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sant’Apollonia riscopre le tradizioni. Arriva il laboratorio dei mestieri

Approfondimenti su Sant’Apollonia Tradizioni

#Bellaria-Igea-Marina- Sant’Apollonia || Dal 7 al 9 febbraio Bellaria Igea Marina ripropone il tradizionale appuntamento con Sant’Apollonia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sant’Apollonia Tradizioni

Argomenti discussi: Sant’Apollonia riscopre le tradizioni. Arriva il laboratorio dei mestieri.

Sant'Apollonia a Tricesimo: quando la comunità sceglie di tornare a casaDal 30 gennaio all'8 febbraio, Adorgnano festeggia la martire dei denti. Ma la tradizione racconta qualcosa di più profondo: come un rito antico rinnovato ogni anno tiene insieme una comunità. nordest24.it

Successo per la fiera bovina di Sant’Apollonia: ha oltre 260 anni di storiaCon oltre 260 anni di storia è la fiera bovina più antica di Lombardia e fra le più storiche d’Italia quella di Sant’Apollonia a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, giunta all’edizione ufficiale ... bergamonews.it

FIERA DI SANT’APOLLONIA Dal 07 al 09 Febbraio 2026 Bellaria festeggia Sant’Apollonia, la festa del Patrono che profuma di tradizione, sorrisi e momenti da condividere All’Hotel Pozzi amiamo queste feste perché riportano al centro le cose semplici: una - facebook.com facebook