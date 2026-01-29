Questa sera a Sanremo Carlo Conti annuncia il nome del co-conduttore per la seconda serata. Dopo aver confermato Laura Pausini, il conduttore ha svelato anche la presenza di Achille Lauro, che si unirà alla manifestazione. La serata promette emozioni e sorprese.

Sanremo, Carlo Conti annuncia il co-conduttore della seconda serata, con Laura Pausini arriva anche Achille Lauro. Sanremo non torna: riappare. Come certi sogni che avevi archiviato male, come una canzone che giuri di odiare ma che sai già canterai sotto la doccia. Dal 24 febbraio, su Raiuno, il Festival della Canzone Italiana riaccende il suo palco e, con lui, l’eterno dibattito nazionale: è più Sanremo o più Italia? Carlo Conti ha già annunciato che Laura Pausini sarà al suo fianco nelle cinque serate mia nelle ultime ore il conduttore é tornato al TG1 per svelare un nuovo arrivo. Leggi anche Tony Effe debutta al cinema: il rapper racconta la sua esperienza Carlo Conti ha svelato che nelle seconda serata ci sarà anche Achille Lauro un qualità su co-conduttore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sanremo, Conti annuncia il co-conduttore della seconda serata

Approfondimenti su Sanremo Seconda

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia cantanti in gara

Ultime notizie su Sanremo Seconda

Argomenti discussi: Sanremo 2026, che cosa sappiamo a un mese dal Festival; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Sanremo Top: cos'è e quando andranno in onda le due serate speciali; Sanremo 2026, co-conduttrici, super ospiti, grandi nomi: tutto quello che c’è da sapere; Sanremo 2026: chi sono gli artisti pugliesi in gara e le pagelle delle canzoni.

Sanremo, Conti annuncia il co-conduttore della seconda serataSanremo, Carlo Conti annuncia il co-conduttore della seconda serata, con Laura Pausini arriva anche Achille Lauro ... 361magazine.com

Sanremo 2026, Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata: l'annuncio di Carlo ContiAchille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo: lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti al Tg1 delle 20. L'annuncio di ... leggo.it

Tutto vero! Carlo Conti a Verissimo Sull'ipotesi di Silvia Toffanin a Sanremo, ecco come ha risposto il conduttore a Fiorello - facebook.com facebook

Silvia Toffanin ospite a Sanremo 2026 Carlo Conti replica all'indiscrezione sulla conduttrice di Verissimo x.com