Nutrizione clinica l’assistenza si fa anche a domicilio | verso 600 interventi all’anno

Trecento nel primo semestre di quest’anno con la proiezione a raggiungere quota 600 a fine 2025, un dato in consistente aumento rispetto ai 500 registrati nel 2024. Sono i dati dell’attività domiciliare della Nutrizione clinica, svolta da infermiere ed infermieri specializzati nel territorio di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

