San Costanzo fra storia fede e tradizione

A Perugia il 29 gennaio si festeggia San Costanzo. La città dedica questa giornata a uno dei santi più venerati, insieme a San Lorenzo e Sant’Ercolano. La celebrazione si rinnova ogni anno con tradizioni radicate nel tempo, attirando fedeli e curiosi. La gente si raduna nelle chiese e nelle piazze per rendere omaggio a questa figura importante nella storia e nella fede locale.

Perugia celebra il patrono e primo vescovo della città. Tutte le iniziative in programma Il 29 gennaio Perugia celebra San Costanzo che, insieme a San Lorenzo e Sant'Ercolano, è uno dei santi a cui la città è devota. La storia di San Costanzo, primo vescovo di Perugia, è carica di misticismo e fede. Si narra che sotto l'impero di Marco Aurelio Costanzo fu martirizzato e perseguitato. Delle repressioni che dovette subire viene ricordato, in particolare, un aneddoto ovvero quando, immerso nell'acqua bollente delle terme, riuscì a uscirne miracolosamente illeso. Venne carcerato ma, nonostante la clausura forzata, portò avanti il suo percorso di fede, riuscendo a convertire i suoi custodi che lo aiutarono a fuggire.

