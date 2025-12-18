A Giuliana torna il Presepe vivente | un viaggio nella luce tra storia fede e tradizione

Nel suggestivo borgo di Giuliana, tra i Monti Sicani, torna l’atteso Presepe Vivente “La Via della Luce”. Un evento che unisce storia, fede e tradizione, offrendo un’esperienza coinvolgente e autentica. La magia delle scene antiche si anima per ricordare il senso profondo del Natale, invitando visitatori di ogni età a immergersi in un viaggio tra luci, emozioni e spiritualità.

Il borgo medievale di Giuliana, nel cuore dei Monti Sicani, si prepara ad accogliere l’undicesima edizione del Presepe Vivente “La Via della Luce”. L’evento, in programma per il 27 e il 28 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, dalle 15 alle 22, trasformerà il centro storico e il Castello di Federico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Un presepe vivente al tempo dell’impero romano. Il Natale di Spello è un viaggio tra storia e magia Leggi anche: Torna il Presepe Bianco: la tradizione che emoziona, la fede che unisce Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Borgo San Giuliano in festa con le cantarelle, ora cresce l'attesa per il presepe vivente; La stella di San Martino a Ulmiano brilla a Roma; Natale in Langa: Neos Edizioni racconta il periodo delle feste tra colline e memorie familiari. Dogliani accende la magia: il Presepe Vivente torna per la 51ª edizione nel solco della tradizione - Confermato il concorso fotografico che premierà i migliori scatti ... targatocn.it

Torna il presepe vivente di Oliveto a Civitella: 80 sono le comparse. Domenica 21 la prima uscita - Sono oltre 80 le comparse che prenderanno parte da domenica prossima (21 dicembre) al presepe vivente di Oliveto, piccolo borgo collinare nel Comune di Civitella in Val di Chiana. corrierediarezzo.it

Torna il Presepe Vivente di Palombaio, un percorso di cuori in ricerca - Mancano pochi giorni all’inaugurazione dell’edizione 2025 del Presepe Vivente di Palombaio. giornaledipuglia.com

Pompei, torna a casa l'Ercole della Villa di Civita Giuliana. Il frammento dell'affresco era stato asportato dai tombaroli e finito negli Usa #ANSA - facebook.com facebook

Pompei, torna a casa l'Ercole della Villa di Civita Giuliana. Il frammento dell'affresco era stato asportato dai tombaroli e finito negli Usa #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.