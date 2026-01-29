Salernitana aria di derby | Raffaele conferma gli undici di Potenza e blinda Donnarumma

La Salernitana si prepara al derby e il tecnico Raffaele ha deciso di confermare gli undici titolari scelti a Potenza. Con questa mossa, il mister intende blindare la difesa e mantenere stabilità in vista della partita più importante della settimana. A Potenza, Raffaele ha anche spiegato che userà empatia nel gestire i giocatori, lasciando intendere che la scelta tra Capomaggio e Golemic in difesa non cambierà. I tifosi sono in fermento, pronti a sostenere la squadra in un match che potrebbe fare la differenza nella stagione.

Capomaggio dovrebbe essere riproposto in difesa. De Boer sarà centrocampista con Gyabuaa e Carriero, in attacco Lescano e Ferraris “Userò empatia”. Così Raffaele, a Potenza, ha risposto al quesito sul ballottaggio Capomaggio-Golemic in difesa. L'impiego in una zona del campo nuova a Salerno ma abituale a Cerignola è stato conseguenza dello stop prolungato di Golemic, che ha impiegato alcune settimane per debellare i postumi del violento attacco influenzale. Le tre partite di Capomaggio da difensore, unite al nuovo filtro assicurato nell'ultima gara da Gyabuaa, volto nuovo in mediana, hanno però assicurato tre blindature a Donnarumma.🔗 Leggi su Salernotoday.it

