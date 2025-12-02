Pagelle Benevento–Salernitana 5-1 Donnarumma e difesa da brividi De Boer non decolla | Raffaele chiede scusa
La Salernitana dura mezz’ora, il Benevento la travolge nella ripresa e la sorpassa. La Salernitana esce dal “Ciro Vigorito” con una sconfitta pesantissima, forse la più dura della stagione. Un 5-1 senza appello, che rimescola le zone alte della classifica: il Benevento sorpassa i campani, mentre il Catania torna capolista. Pierozzi sblocca, doppio palo granata e illusoria pari di Capomaggio. E dire che la partita era iniziata con un approccio tutto sommato discreto: traversa di Ferrari dopo 3 minuti, palo di Capomaggio al 12’, un gol negato prima dalla tecnologia e poi dalla difesa sannita al 23’. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ed ecco le mia pagelle su Cosenza Benevento. Kouan sempre meglio e Mazzocchi che si danna pe ila squadra diventando l'emblema di questa formazione sono i miei migliori in campo https://www.nuovacosenza.com/sport/25/calcio/nov/pagellecs-bn.html - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Milan Futuro-Brusaporto 1-1: che gamba Cappelletti. Bene Sia ed Eletu. Malissimo Karaca dalla panchina #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X