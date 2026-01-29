I Carabinieri di Castel Gandolfo hanno arrestato due uomini in un bar di Albano Laziale. Un 38enne di Marino e un 32enne dall’Ecuador sono finiti in manette con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. I militari hanno trovato sostanze stupefacenti durante un controllo nel locale.

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno proceduto all’arresto di un uomo di 38 anni, originario di Marino, e di un 32enne proveniente dall’Ecuador, entrambi gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Operazione dei Carabinieri contro il traffico di droga. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme a quelli della Stazione di Albano Laziale e supportati da unità cinofile, hanno effettuato un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Durante un’operazione, hanno perquisito un noto esercizio di somministrazione di bevande e alimenti situato ad Albano Laziale, sorprendendo il titolare in possesso di due involucri contenenti complessivamente 7 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: spaccio in un bar tavola calda ad Albano Laziale, due persone in manette

