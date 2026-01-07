Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma Milionari anche a Ciampino Nuoro Reggio Emilia e Albano Laziale

Durante una puntata speciale di «Affari Tuoi» su Rai 1, è stato annunciato il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, venduto a Roma. Sono stati inoltre estratti numeri vincenti che hanno portato alla formazione di nuovi milionari a Ciampino, Nuoro, Reggio Emilia e Albano Laziale. L’evento rappresenta un momento importante per i partecipanti, con una grande attenzione sull’estrazione dei premi e le vincite in tutta Italia.

L'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia in diretta tv su Rai 1 durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

