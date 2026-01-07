Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni venduto a Roma Milionari anche a Ciampino Nuoro Reggio Emilia e Albano Laziale

Durante una puntata speciale di «Affari Tuoi» su Rai 1, è stato annunciato il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, venduto a Roma. Sono stati inoltre estratti numeri vincenti che hanno portato alla formazione di nuovi milionari a Ciampino, Nuoro, Reggio Emilia e Albano Laziale. L’evento rappresenta un momento importante per i partecipanti, con una grande attenzione sull’estrazione dei premi e le vincite in tutta Italia.

Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma - Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, sempre a Roma (ANSA) ... ansa.it

Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma - Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro. adnkronos.com

La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook

Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com

