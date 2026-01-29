La tensione cresce a Rogoredo, dove la famiglia del pusher morto e alcuni residenti della zona vogliono smantellare la legittima difesa. La protesta si prepara a scoppiare sabato, con un corteo contro l’Ice, e le parole di Potere al Popolo alimentano ancora di più la polemica. La situazione rimane incerta, con il rischio di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Potere al popolo detta la linea: «Vita spezzata, intervento del poliziotto ambiguo e provocatorio». Sabato rischio scontri durante il corteo contro l’Ice. Gli avvocati dei Mansouri seminano dubbi. I colleghi: «Più tutele». Nel fascicolo aperto dalla Procura di Milano sulla morte di Abderrahim Mansouri, detto «Zack», ucciso lunedì pomeriggio nel boschetto dello spaccio di Rogoredo da un colpo esploso da un agente del commissariato Mecenate, l’inchiesta giudiziaria si è subito trasformata in un caso politico. Prima ancora che perizie e accertamenti tecnici abbiano restituito un quadro definitivo, una parte della sinistra radicale e la famiglia del ventottenne marocchino hanno scelto la strada dello scontro frontale con le forze dell’ordine, mettendo apertamente in discussione la versione dell’agente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rogoredo, sinistra e famiglia del pusher morto vogliono demolire la legittima difesa

L’intervento della polizia a Rogoredo è stato definito come un possibile caso di legittima difesa.

La famiglia di Jonathan, vittima di un episodio di violenza a Lonate Pozzolo, esprime gratitudine per il sostegno ricevuto, con particolare attenzione a Matteo Salvini, primo politico a manifestare solidarietà.

