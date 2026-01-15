Due coltellate al ladro è legittima difesa E la famiglia di Jonathan ringrazia Salvini | Il primo a sostenerlo

La famiglia di Jonathan, vittima di un episodio di violenza a Lonate Pozzolo, esprime gratitudine per il sostegno ricevuto, con particolare attenzione a Matteo Salvini, primo politico a manifestare solidarietà. La vicenda ha suscitato attenzione sul tema della legittima difesa e sulla risposta della politica di fronte a episodi di criminalità. Questo interesse riflette la rilevanza pubblica e sociale di un caso che ha coinvolto la comunità locale e l’opinione pubblica nazionale.

Lonate Pozzolo (Varese) – "Vorremmo ringraziare i politici che hanno espresso solidarietà e in particolare Matteo Salvini, perché è stato il primo a spendere parole di sostegno". Un pensiero che i genitori di Jonathan Rivolta, il 33enne che ieri mattina – 14 gennaio – ha ucciso un ladro entrato nella villetta di famiglia a Lonate Pozzolo, hanno affidato alla sindaca Elena Carraro, che ha fatto loro visita. Esponente della Lega, Carraro trasmetterà il messaggio al vicepremier e leader del partito che ha fatto della battaglia per la legittima difesa una bandiera. "Non sono riuscita a parlare direttamente con Jonathan perché stava riposando nella sua camera – spiega la sindaca – è provato per quello che è successo e ha trascorso una notte difficile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

