Risorse per Villa Verdi la Regione | Disponibili per la costituzione di una Fondazione

La Regione annuncia che le risorse di 6,5 milioni di euro messe a disposizione dal ministero Cultura serviranno a creare una Fondazione per Villa Verdi. È una buona notizia, perché ora si può pensare a un progetto concreto di riqualificazione e valorizzazione della storica residenza. La Regione ha già avviato le procedure per mettere a disposizione queste risorse e avviare il percorso che porterà alla costituzione della Fondazione. La speranza è di restituire alla villa il ruolo di punto di riferimento culturale e turistico della zona.

«Lo stanziamento annunciato dal ministero alla Cultura di 6,5 milioni di euro per la riqualificazione di Villa Verdi è una buona notizia. Rinnoviamo pertanto la nostra disponibilità, già formalizzata con una lettera del presidente de Pascale al ministro Giuli ad aprile scorso, a partecipare alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Villa Verdi Le risorse disponibili Imprese, Fondazione Cotec: "Su fuga di cervelli Italia ha le risorse per invertire la rotta" L’Italia, ottava economia mondiale e seconda in Europa per manifattura, registra un export di 623 miliardi nel 2024 e si distingue in settori come moda, design e nautica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Villa Verdi Argomenti discussi: Villa Verdi, dal ministero della Cultura stanziati sei milioni e mezzo di euro; Stanziati 6,5 milioni per salvare Villa Verdi; Il ministero investe, Villa Verdi: ecco 6,5 milioni; Via ai lavori al parchetto dell'amore di Centocelle: piano da 2.8 milioni per più verde e sicurezza. Villa Verdi: il Ministero stanzia 6,5 milioni per il recuperoAmmonta a 6,5 milioni di euro lo stanziamento del Ministero della Cultura per la valorizzazione di Villa Verdi, a ... cremonaoggi.it l ministero investe, Villa Verdi: ecco 6,5 milioniVILLANOVA - Dal ministero della Cultura 6,5 milioni di euro per Villa Verdi. Lo annunciano Matteo Rancan, segretario Lega Emilia, e Tommaso Fiazza, consigliere regionale. « La valorizzazione della vil ... laprovinciacr.it In arrivo 6,5 milioni di euro per Villa Verdi x.com 6,5 milioni dal Ministero della Cultura per Villa Verdi! Avanti! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.