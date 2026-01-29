Rifiuti passaggio di cantiere tra i dubbi | l' ex dipendente amministratore e un capitale di soli 20mila euro

Da lunedì, la gestione dei rifiuti passa ufficialmente a Ris.Am., che subentra a Tekra ad Aversa. I sindacati hanno firmato l’accordo nella sede di Angri, garantendo il trasferimento di circa 90 dipendenti. Ma sulla transizione pesano ancora alcuni dubbi, soprattutto riguardo alla validità del capitale di soli 20mila euro e al ruolo dell’ex amministratore. La situazione resta in equilibrio tra conferme e incertezze, mentre i lavoratori attendono di capire cosa cambierà davvero.

Da lunedì la Ris.Am. subentrerà a Tekra nella gestione della raccolta dei rifiuti ad Aversa. E’ quanto messo nero su bianco dai sindacati che hanno sottoscritto, nella sede Tekra di Angri, l'assunzione nella nuova azienda dei circa 90 dipendenti presenti al cantiere di Aversa.Il vertice con i.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Ris.Am. Tekra La Juventus ha speso un miliardo di euro in aumenti di capitale in soli 5 anni (Calcio e Finanza) Capitale della cultura 2030, Comitato nell'ex Casa del Fascio: il comune spende 20mila euro per gli arredi Il Comune di Aversa ha avviato l’acquisto di arredi per la sede del Comitato, situata nell’ex Casa del Fascio di via Roma, in vista della candidatura a Capitale della Cultura 2030. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ris.Am. Tekra Argomenti discussi: Crisi nella gestione dei rifiuti a Siracusa: disagi, incertezze e sfide in vista del cambio di gestione; Rifiuti, i ricorsi frenano l’esito della gara ma ad Acireale è pronto un altro gestore; Cessione Tekra, polemica sulla gestione: sindacati e cittadini in attesa; Bagnoli, cittadini bloccano i Tir della Coppa America: chieste certezze sulla salubrità dei lavori. 'Epidemia' tra i netturbini dopo il passaggio di cantiere: il Comune indagaBen 12 operatori sui 23 totali sono risultati assenti e ciò sta comportando disagi nel servizio di raccolta dei rifiuti ... casertanews.it Siracusa, cumulo di rifiuti in via Teofaneun deposito abusivo di rifiuti in Via Teofane, Siracusa, precisamente di fronte al cantiere della nuova scuola. L’accumulo invade il marciapiede impedendo il passaggio pedonale ... siracusanews.it : ` Il passaggio al nuovo sistema di tracciabilità dei #rifiuti non è più solo un'idea, ma sta per diventare una realtà operativa con cui misurarsi con competenza e preparazione. Per supportare le nostre imprese - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.