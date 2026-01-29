Rifiuti abbandonati a largo Nagni cittadini e commercianti incastrati da scontrini e carte intestate

Continua senza sosta la lotta ai rifiuti abbandonati a largo Nagni. I cittadini e i commercianti si ritrovano spesso intrappolati tra scontrini e carte intestate lasciate in giro. Dopo il centro storico, le forze dell’ordine hanno deciso di intensificare i controlli anche in questa zona, sperando di fermare l’inciviltà che ormai regna sovrana. La battaglia contro le discariche a cielo aperto non si ferma.

L'ultima operazione scatta su input dei condomini della zona. C'è pure chi prende la doppia multa. L'assessore Giancarlo Martinengo: "Punire gli incivili è fondamentale per ridurre la Tari" Non c'è tregua per chi scambia le strade di Viterbo per una discarica a cielo aperto. Dopo il centro storico, l'attività di controllo si è spostata a largo Francesco Nagni (vicino via Cardarelli e la stazione di porta Fiorentina), dove un nuovo intervento congiunto tra polizia locale e Viterbo ambiente ha portato alla luce diversi casi di abbandono e di errato conferimento. Il copione è simile a quello già visto ma i dettagli che emergono raccontano di una disattenzione, o forse di una sfrontatezza, che lascia tracce indelebili.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Largo Nagni

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Largo Nagni

Argomenti discussi: Abbandono di rifiuti: sanzionati in 19 per abbandono di ingombranti nelle aree Ecovan a San Teodoro; Blitz nel campo rom: rifiuti speciali, veicoli abbandonati e un cane salvato.

Rifiuti abbandonati, un fenomeno senza fineMassimiliano Martinelli vigila sul Monte Nerone e da decenni fotografa la natura, ma anche cosa davvero non va bene ... ilrestodelcarlino.it

Napoli, controlli ai campi rom: salvato un cagnolino in gravi condizioniI carabinieri del comando provinciale di Napoli proseguono i controlli nei campi rom su tutto il territorio partenopeo. Nella mattinata e nel ... msn.com

Ufficio reclami, rifiuti abbandonati lungo la provinciale Nocera-Sarno: scatta la protesta dei cittadini - facebook.com facebook

SAN CASCIANO - Via Malafrasca, intervento degli ispettori di Alia sui rifiuti abbandonati: purtroppo nessun indizio utile. Sono stati analizzati minuziosamente, nessun elemento per poter risalire al colpevole. Verranno ritirati entro il fine settimana. x.com