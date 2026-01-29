Ricercato internazionale scovato nel Pescarese era nascosto in un casolare a Farindola

I carabinieri di Pescara hanno arrestato un ricercato francese di 48 anni nascosto in un casolare a Farindola. È stato un intervento rapido e preciso, coordinato anche dal servizio di cooperazione internazionale. L’uomo, ricercato da tempo, è stato trovato e portato in caserma senza opporre resistenza.

Un uomo di 48 anni di nazionalità francese è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Pescara, supportati dai colleghi del servizio di cooperazione internazionale delle forze di polizia (Scip) nella mattinata di giovedì 29 gennaio.

