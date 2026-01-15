Ricercato internazionale scovato a Pozzuoli | maneggiava una balestra

Un cittadino ceco di 53 anni è stato arrestato a Pozzuoli, Napoli, in esecuzione di un mandato europeo emesso nel 2022 per lesioni personali. L’uomo, trovato in possesso di una balestra, è stato anche denunciato per porto di arma da fuoco. L’arresto si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità internazionale, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza e la collaborazione tra le autorità europee.

Un 53enne della Repubblica Ceca è stato arrestato a Pozzuoli (Napoli) in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità ceche nel luglio 2022 per lesioni personali; l'uomo è stato anche arrestato in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione e denunciato per porto di armi o di oggetti atti a offendere. Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, in piazza Italo Balbo, hanno notato il 53enne seduto su una panchina intento a maneggiare una balestra. I poliziotti sono intervenuti constatando che l'uomo stava tentando di arretrare la corda della balestra e, pertanto, lo hanno disarmato e bloccato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ricercato per violenza sessuale: 43enne scovato in una casa a Ferentino e arrestato

