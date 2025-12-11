Riaperto l’ufficio postale di Travo dopo i lavori

Ilpiacenza.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Travo ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, rinnovandosi e modernizzandosi. La sede di piazza Vittorio Veneto ora offre un ambiente più funzionale e accogliente, garantendo l'accesso ai principali servizi della pubblica amministrazione. La riapertura rappresenta un passo importante per migliorare i servizi offerti alla comunità locale.

