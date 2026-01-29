Report di gennaio | tutte le opportunità di Europa a casa

Il report di gennaio di “Europa a casa” mette in fila tutte le possibilità offerte dall’Europa per giovani, imprese e territori del Sud. Sono diverse le iniziative e i bandi attivi, pronti a sostenere chi vuole crescere, investire o semplicemente conoscere le opportunità che arrivano dall’Europa. La guida, aggiornata, aiuta a non perdere nessuna chance e a sfruttare al massimo le risorse disponibili.

Pubblicato il report di gennaio di "Europa a casa": tutte le opportunità europee per giovani, imprese e territori del Sud. È online il report di gennaio di " Europa a casa ", il servizio ideato e promosso dall'europarlamentare calabrese Giusi Princi per rendere realmente accessibili a cittadini, imprese e territori le opportunità di finanziamento messe a disposizione dall'Unione europea. Il documento, consultabile sulla piattaforma ufficiale www.europaacasa.eu, raccoglie in modo chiaro e aggiornato tutti i bandi attivi – diretti e indiretti – rivolti a giovani, agricoltori, PMI, enti locali, scuole, università, associazioni, artisti e professionisti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.