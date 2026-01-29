Regione Campania il Governatore Fico | Sinergia istituzionale condizione indispensabile

Questa mattina a Napoli si è tenuta una riunione della nuova giunta regionale guidata da Roberto Fico. Durante l’incontro sono stati approvati diversi provvedimenti, con Fico che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni per far crescere la regione nel suo complesso. «Una Regione può crescere solo se crescono tutti i suoi territori», ha detto il governatore, sottolineando la necessità di lavorare insieme per raggiungere risultati concreti.

Riunione stamane al Centro Direzionale per la nuova Giunta guidata daRoberto Fico. Esaminati e varati diversi provvedimenti che il Governatore commenta così in una nota ufficiale: "Una Regione può crescere solo se crescono tutti i suoi territori. Dal centro alle periferie, dalle città alle aree.

