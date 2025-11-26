Regione il neo governatore Fico lavora a Giunta | Qualità e spazio alle donne

Ildenaro.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra  di qualità e con un’ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino “un protagonismo importante” avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale. Sulla giunta regionale che verrà –  un mix di politici e tecnici – Roberto Fico  ha dettato le sue linee guida già lunedì sera, non appena è stato chiaro che sarebbe stato il nuovo presidente della Campania. L’idea del neo governatore è di chiudere presto la pratica – prima della proclamazione degli eletti da parte del tribunale – e in tal senso ieri ha avviato  un primo giro di telefonate con le liste (otto)  che lo hanno sostenuto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

