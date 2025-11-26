Regione il neo governatore Fico lavora a Giunta | Qualità e spazio alle donne

Una squadra di qualità e con un’ampia rappresentanza femminile, in cui le forze politiche esercitino “un protagonismo importante” avendo come stella polare la condivisione del programma elettorale. Sulla giunta regionale che verrà – un mix di politici e tecnici – Roberto Fico ha dettato le sue linee guida già lunedì sera, non appena è stato chiaro che sarebbe stato il nuovo presidente della Campania. L’idea del neo governatore è di chiudere presto la pratica – prima della proclamazione degli eletti da parte del tribunale – e in tal senso ieri ha avviato un primo giro di telefonate con le liste (otto) che lo hanno sostenuto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Scopri altri approfondimenti

Schermaglie De Luca-Manfredi, l’ex governatore: “Dalla Regione 3 miliardi per Napoli” - facebook.com Vai su Facebook

Record storico di preferenze in Regione. Il governatore uscente Luca Zaia traina la Lega che ottiene il 36% dei consensi e doppia Fratelli d'Italia. «Non so cosa farò in futuro, quindi per ora bisogna concentrarsi sul lavoro» Vai su X

Abbac chiede al neo governatore Roberto Fico di nominare un Assessore al Turismo competente - L'Associazione Abbac , con il presidente Agostino Ingenito, rivolge un appello al neo governatore della Regione Campania, Roberto Fico, affinché venga ... Come scrive napolivillage.com

Roberto Fico, chi è il nuovo governatore della Campania: il mare, Lucio Dalla e il Napoli. Dal meetup grillino nel pub di Mergellina alla scalata politica - Ex presidente della Camera e pentastellato della prima ora, sostenuto anche da Pd, liste civiche e alleanze di centro, punta a una regione più sicura e inclusiva. Segnala quotidiano.net

Fico, Decaro e Stefani: ecco chi sono i tre nuovi governatori - Campania, Puglia e Veneto hanno scelto i loro nuovi presidenti di Regione ... Scrive avvenire.it