Alessandra Ferro porta in scena a Roma, dal 5 all’8 febbraio, la tragicommedia

Cosa: La tragicommedia di Manlio Santanelli diretta e interpretata da Alessandra Ferro. Dove e Quando: Teatrosophia, Roma – Dal 5 all’8 febbraio 2026. Perché: Un’indagine psicologica spietata e grottesca sulle dinamiche familiari, dove il riso si mescola all’amarezza. Il teatro contemporaneo italiano trova in Manlio Santanelli una delle sue voci più autorevoli e incisive, capace di dissezionare l’animo umano con una precisione chirurgica che raramente lascia indifferenti. È proprio nell’alveo di questa drammaturgia complessa che si inserisce il nuovo appuntamento di Teatrosophia, lo spazio culturale di Via della Vetrina che si appresta ad accogliere “Regina Madre”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Regina Madre: un duello tragicomico a Teatrosophia

