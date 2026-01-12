Frammenti spettacolo a Teatrosophia
La seconda parte della stagione si apre con una compagnia composta da giovani e straordinari talenti, in linea con la ormai consolidata vocazione di Teatrosophia a dare spazio alle nuove realtà del teatro italiano. Protagonista di questo appuntamento è Storie di Piazza, una compagnia che si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Naked, spettacolo a Teatrosophia
Leggi anche: Ho perso Marseille a Teatrosophia
Frammenti; Frammenti: Pirandello a Teatrosophia; Frammenti.
"Frammenti", spettacolo a Teatrosophia - La seconda parte della stagione si apre con una compagnia composta da giovani e straordinari talenti, in linea con la ormai consolidata vocazione di Teatrosophia a dare spazio alle nuove realtà del te ... romatoday.it
FRAMMENTI
Allo scoccare della Mezzanotte, lo straordinario spettacolo dei fuochi pirotecnici! La meraviglia si spalanca allo sguardo, mentre frammenti di infinito illuminano la superficie dele mare e le case incastonate nella roccia della Costa d'Amalfi. Un'immagine ch - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.