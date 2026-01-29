Vendola attacca duramente Fratelli d’Italia, accusandoli di diffondere bugie sul referendum. L’ex governatore pugliese ribadisce il suo sì convinto al No e sfida gli avversari a trovare argomenti più seri. La campagna si infiamma, mentre il voto si avvicina.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Cari Fratelli d'Italia ma davvero non avete altri argomenti che le menzogne a proposito del referendum del 22 e 23 marzo? Una riforma costituzionale per cambiare la giustizia? Ci sarebbe da danzare per strada se fosse vero. Purtroppo non è vero e si tratta di una truffa della destra contro i diritti dei cittadini italiani". Lo afferma Nichi Vendola di Avs in un video sui social in cui replica ad una campagna di FdI sul suo possibile voto favorevole. "Lo dice lo stesso ministro Nordio: questa riforma costituzionale non cambia niente nella dinamica dei processi, non abbatte la lunghezza dei processi, non fornisce più organici ai tribunali che sono sguarniti, non aiuta i cittadini ad avere celermente e in forma sicura giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum: Vendola, 'bugie da Fdi, io convintamente per il No'

L'avvocato Enrico Pelillo, presidente dell'Unione Camere Penali della Lombardia Orientale, ha annunciato che voterà convintamente Sì al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.

Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum

