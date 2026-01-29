A Firenze parte il progetto Reconnected, pensato per aiutare i ragazzi che si chiudono in casa. L’obiettivo è riaccendere la voglia di uscire e di socializzare, anche usando i giochi online come strumento di avvicinamento. Il progetto si rivolge ai giovani in difficoltà e punta a prevenire il ritiro sociale e l’abbandono scolastico. È la prima iniziativa di questo tipo in Toscana, e si spera possa fare la differenza.

Firenze, 29 gennaio 2026 – In Toscana prende il via Reconnected, il primo progetto dedicato esclusivamente alla prevenzione del ritiro sociale giovanile e dell’abbandono scolastico precoce. Nato con capofila il Consorzio Co&So e la partecipazione dell’ Associazione Hikikomori Italia, si tratta di un progetto finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea che si sviluppa in cinque Paesi: Italia, Irlanda, Romania, Austria e Spagna, con l’obiettivo di costruire modelli replicabili di prevenzione e intervento sul ritiro sociale giovanile. Un’iniziativa innovativa che unisce scuola, educazione e strumenti digitali (inclusi anche i giochi online), per intercettare precocemente le situazioni di fragilità e accompagnare i giovani verso un rinnovato coinvolgimento educativo e relazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Reconnected”, il progetto toscano per riportare i ragazzi Hikikomori fuori da casa (anche grazie ai giochi online)

Approfondimenti su Reconnected Toscana

Questa mattina a Recanati, una scuola ha messo in moto un progetto che sta facendo parlare di sé.

Le Olimpiadi invernali hanno influenzato significativamente il mercato immobiliare a Milano, con alcuni quartieri che hanno registrato aumenti dei prezzi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Reconnected Toscana

Reconnected, il progetto toscano per riportare i ragazzi Hikikomori fuori da casa (anche grazie ai giochi online)Al via l’iniziativa, con capofila il Consorzio Co&So e la partecipazione dell’Associazione Hikikomori Italia: un progetto Erasmus+ che integra scuola, educazione e digitale per prevenire ritiro social ... lanazione.it

Ri-creazione: da oggetto a rifiuto… e ritorno, il progetto di educazione ambientale di Sei ToscanaUn totale di 6.203 studenti e studentesse impegnate in 6 diversi percorsi educativi, con decine di incontri di approfondimento e formazione e l’accompagnamento di 22 educatori ed educatrici di 6 tra a ... msn.com

Ecco un mio progetto per una coupe compatta Maserati, erede della Biturbo. facebook