Raphinha | Pallone d’oro? Pensavo di vincere o arrivare tra i primi tre Ancelotti ci ha fatto riconnettere di nuovo in Nazionale
Raphinha si confessa sulla sua esperienza con il Brasile e sul premio Pallone d’oro che sperava di vincere. L’attaccante del Barcellona dice di essere deluso per non essere arrivato tra i primi tre, ma riconosce che il lavoro con Carlo Ancelotti in Nazionale gli ha ridato fiducia e una nuova energia.
L’attaccante brasiliano del Barcellona Raphinha, in un’intervista a Sofascore, ha parlato della mancata vincita dello scorso Pallone d’oro e di come si sta trovando a lavorare con Carlo Ancelotti in Nazionale. Le parole di Raphinha. Sul Pallone d’oro è arrivato quinto, ndr. ha dichiarato: “Ero sconvolto. Speravo di essere almeno tra i primi tre. Mi metterei al primo posto. Per i titoli che ho vinto, i numeri che ho fatto e tutto ciò a cui ho contribuito, penso che avrei meritato di vincerlo. Anche Dembélé e Lamine Yamal hanno avuto una stagione spettacolare”. Il lavoro con Ancelotti: “Sono rimasto molto sorpreso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
