Simeone esalta Raphinha | Doveva vincere lui il Pallone d' oro

Barcellona, 3 dicembre 2025 – Ieri si è giocata la partita di campionato tra Barcellona e Atletico Madrid, valevole per l'anticipo della diciannovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre, insieme a Real Madrid e Athletic Bilbao, saranno impegnate in Supercoppa spagnola nel weekend dell'11 gennaio, date nelle quali si giocherà il diciannovesimo turno di campionato, perciò queste due gare sono state anticipate: Barcellona – Atletico Madrid si è giocata ieri, Athletic Bilbao – Real Mardid, invece, oggi. Il match del Camp Nou ha visto il Barcellona superare l'Atletico Madrid in rimonta: al 19' Alex Baena ha portato in vantaggio i colchoneros, al 26' Raphinha ha pareggiato i conti e al 65' Dani Olmo ha completato la rimonta, con la rete di Ferran Torres al 97' che ha chiuso definitivamente il match sul 3-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

