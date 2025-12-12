Quinto posto Champions l’Italia deve tifare Napoli per il ranking Uefa

Con l'avvicinarsi delle fasi decisive delle competizioni UEFA, il posizionamento dell'Italia nel ranking stagionale assume grande importanza. Attualmente al quinto posto, la nazionale e i club italiani devono sperare in buoni risultati, in particolare dal Napoli, per migliorare la posizione e garantire maggiori opportunità nelle competizioni europee future.

Le competizioni UEFA entrano nella fase decisiva della stagione e, insieme ai verdetti sportivi, torna centrale il tema del ranking stagionale per Paesi. Champions League, Europa League e Conference League non assegnano soltanto trofei, ma determinano anche l’accesso a un posto aggiuntivo nella Champions League 202627. Le prime due Federazioni del ranking stagionale ottengono infatti una squadra in più nel massimo torneo europeo. Per l’Italia si tratta di un obiettivo concreto. La Serie A è in piena corsa e può ancora competere con la Germania per il secondo slot disponibile, mentre l’Inghilterra appare avviata a conquistare il primo posto extra grazie ai risultati costanti delle proprie squadre. Quifinanza.it

