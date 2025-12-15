Ragazza di 19 anni accusa un malore e muore al pronto soccorso

Una giovane di 19 anni è deceduta improvvisamente al pronto soccorso dell'ospedale di Manduria, in provincia di Taranto. Giulia Todaro avrebbe accusato un malore legato a una grave anemia, che non le ha lasciato scampo. La vicenda ha suscitato sconcerto e richiesto approfondimenti sulle circostanze del decesso.

Una ragazza di 19 anni è morta oggi dopo essersi recata al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, Taranto, con un forte mal di testa. La ragazza è però deceduta dopo poche ore. Secondo i parenti, la giovane avrebbe lamentato dolori già da un paio di x.com

