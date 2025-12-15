Ragazza di 19 anni accusa un malore e muore al pronto soccorso

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giovane di 19 anni è deceduta improvvisamente al pronto soccorso dell'ospedale di Manduria, in provincia di Taranto. Giulia Todaro avrebbe accusato un malore legato a una grave anemia, che non le ha lasciato scampo. La vicenda ha suscitato sconcerto e richiesto approfondimenti sulle circostanze del decesso.

ragazza di 19 anni accusa un malore e muore al pronto soccorso

© Leggo.it - Ragazza di 19 anni accusa un malore e muore al pronto soccorso

Dramma al pronto soccorso dell?ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, dove Giulia Todaro, una ragazza di diciannove anni, è morta a causa di una grave anemia.. Leggo.it

19-Year-Old Woman Arrested for DUI Despite Her Oscar Worthy Performance

Video 19-Year-Old Woman Arrested for DUI Despite Her Oscar Worthy Performance

Ragazza di 19 anni accusa un malore e muore al pronto soccorso - Dramma al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, dove una ragazza di diciannove anni è morta a causa ... msn.com

ragazza 19 anni accusaAccusa un malore e muore al pronto soccorso a 19 anni - Dramma questa mattina al pronto soccorso dell’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, dove una ragazza di diciannove anni è morta ... msn.com