Raffica di furti al quartiere Cavoni di Frosinone | cinque colpi in un giorno

Cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere Cavoni, nella parte bassa di Frosinone, dopo la nuova ondata di furti che sta interessando la zona. Nella sola giornata di ieri, domenica 30 novembre, si sono registrati ben cinque colpi messi a segno in diversi appartamenti, spesso in pieno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

