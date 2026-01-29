RAAL La Louvière-KAA Gent venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera, alle 20:45, il KAA Gent affronta il RAAL La Louvière nella prima partita del turno 23 della Jupiler League belga. È un match importante per le due squadre, che cercano punti fondamentali per la classifica. I giocatori sono pronti, e gli appassionati aspettano con ansia di scoprire chi avrà la meglio.

Si apre il turno numero 23 di Jupiler League belga e tocca ancora al KAA Gent scendere in campo, questa volta su quello del RAAL La Louvière neopromosso in massima serie. I Loups sono arrivati dopo un lungo peregrinare nelle serie minori e una lunga storia fatta di fusioni con sodalizi vicini (e anche con il più celebre Charleroi) in massima serie.

