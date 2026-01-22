Standard Liegi-KAA Gent venerdì 23 gennaio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:45 si apre il turno 22 della Jupiler League con la sfida tra Standard Liegi, guidato da Euvrard, e KAA Gent. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita, un'analisi utile per comprendere le dinamiche di un incontro importante del campionato belga.

Parte il turno numero 22 di Jupiler League belga con lo Standard Liegi di Euvrard impegnato in casa contro il KAA Gent. I rouches vengono da 3 KO nelle ultime 4 partite, due dei quali in casa contro la sorpresa Sint-Truiden e Leuven. Anche a Charleroi non c’è stata storia con le zebre a fare la partita e a portare a casa la vittoria con il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Standard Liegi-KAA Gent (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Standard Liegi e KAA Gent, valido per la 22ª giornata di Jupiler League, si disputerà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:45.

