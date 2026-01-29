Quanto spendono i bolognesi per evadere?

I bolognesi spendono circa 1.600 euro a testa per andare in vacanza. È quanto emerge da una classifica realizzata da Vamonos Vacanze, che ha incrociato dati di Istat, Banca d’Italia ed Eurostat. La cifra indica quanto i cittadini di Bologna sono disposti a mettere da parte per qualche giorno di relax fuori casa.

La città metropolitana nella top five, ma con un occhio al portafoglio. Ecco chi spende di più meno per le ferie Quanto spendono i bolognesi per andare in vacanza? Poco meno di 1.600 euro a testa. Ce lo dice una classifica realizzata da Vamonos Vacanze, incrociando i dati Istat, Banca d’Italia ed Eurostat. Secondo l'analisi del tour operator specializzato in vacanze di gruppo, Brescia guida la carica dei viaggiatori, con una spesa pro capite di 1.750 euro, subito dietro, Aosta e Torino e poi Mantova, Verona e la Riviera ligure, dove il budget resta solido sopra i 1.700 euro. Tra le città metropolitane, a Milano si spendono quasi 1.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

