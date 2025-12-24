Luminarie pranzi e mercatini | quanto spendono gli italiani a Natale
Sia i cittadini che i Comuni investono nel Natale: dai mercatini alle luminarie, passando per pranzi e viaggi. Si tratta della Festa più importante dell’anno, a livello di spostamenti e consumi. Secondo i dati di uno studio di Jfc pubblicato da ANSA, oltre alle spese per illuminazioni, decorazioni, alberi e spettacoli (circa 274 milioni), i Comuni hanno un costo extra da sostenere per il personale comunale (98,5 milioni per maestranze, tecnici, personale d’ufficio, etc) e per l’energia elettrica (24,9 milioni). Quanto spendono gli italiani (e i Comuni) a Natale. Come riporta ANSA, in cima alla classifica c’è Napoli con un investimento di 4,8 milioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale: i Comuni spendono quasi 400 milioni
Leggi anche: Pumpkin economy: quanto spendono davvero gli italiani per Halloween 2025?
Luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale, i Comuni spendono quasi 400 milioni; Luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale, i Comuni spendono quasi 400 milioni.
Luminarie, eventi, mercatini, addobbi di Natale, i Comuni spendono quasi 400 milioni - Luminarie, eventi, mercatini e addobbi di Natale: il 64,4% del totale delle amministrazioni comunali durante le festività fa investimenti per abbellire la città con una spesa di 397,4 milioni. msn.com
A Gallipoli si accende il Parco d'Inverno al Parco Gondar, il più grande Villaggio di Natale di Puglia con luminarie, mercatini, spettacoli - Dal 20 al 28 dicembre un mondo incantato su cinquantamila metri quadri: tra la pista di pattinaggio su ghiaccio, il Luna Park invernale, la tombolata più grande d’Italia, installazioni luminose, ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Luminarie, mercatini, concerti, spettacoli: ecco «Winter in Treviglio 2025» - Tutto pronto per «Winter in Treviglio 2025», rassegna di eventi culturali e per famiglie promossa dal Comune in collaborazione con il Distretto del Commercio, oltre a diverse realtà associative del ... ecodibergamo.it
Agriturismo Essentia vi aspettiamo in occasione delle luminarie di Larino con pranzi e soggiorni date un'occhiata al pacchetto in offerta sul nostro sito - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.