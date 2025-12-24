Luminarie pranzi e mercatini | quanto spendono gli italiani a Natale

Sia i cittadini che i Comuni investono nel Natale: dai mercatini alle luminarie, passando per pranzi e viaggi. Si tratta della Festa più importante dell’anno, a livello di spostamenti e consumi. Secondo i dati di uno studio di Jfc pubblicato da ANSA, oltre alle spese per illuminazioni, decorazioni, alberi e spettacoli (circa 274 milioni), i Comuni hanno un costo extra da sostenere per il personale comunale (98,5 milioni per maestranze, tecnici, personale d’ufficio, etc) e per l’energia elettrica (24,9 milioni). Quanto spendono gli italiani (e i Comuni) a Natale. Come riporta ANSA, in cima alla classifica c’è Napoli con un investimento di 4,8 milioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

