Champions League quanto hanno guadagnato le squadre italiane | Inter al top

La Champions League quest’anno ha portato più soldi alle squadre italiane. L’Inter, in particolare, ha guadagnato di più rispetto alle altre. La rassegna ha aumentato il numero di partite e anche il montepremi, distribuito in modo diverso rispetto al passato. Le squadre italiane hanno approfittato di questa novità per migliorare i loro ricavi.

La Champions League a 36 squadre ha modificato in modo significativo la distribuzione dei ricavi Uefa, aumentando il numero di partite e il montepremi complessivo. Per il ciclo in corso, la Uefa ha messo a disposizione 2,47 miliardi di euro. Nel 202526 le squadre italiane impegnate nella competizione sono state Atalanta, Inter, Juventus e Napoli. Non tutte hanno però raggiunto i playoff, e le differenze di incasso tra chi ha superato la prima fase e chi è rimasto fuori sono rilevanti. Atalanta, playoff sfiorati e ricavi elevati. Secondo le stime, l’ Atalanta ha incassato circa 60 milioni di euro grazie al passaggio ai playoff. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La stagione 202425 della Champions League ha portato alla luce i premi ufficiali, confermando anche i ricavi generati dalle italiane nelle competizioni europee, come Europa League e Conference League.

La Juventus Pafos ha ottenuto non solo una vittoria importante in Champions League, ma anche ricavi significativi grazie al nuovo format della competizione UEFA.

Argomenti discussi: Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Champions, i guadagni delle italiane: quanto vale centrare gli ottavi; Chi ha giocato 100 gare in Champions League? Nicolás Otamendi nel club dei centenari; Inter, Juventus e Atalanta: quanto vale la qualificazione agli ottavi?.

