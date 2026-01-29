QUALIFICATI! Pari sofferto con l’Ungheria | Italia ai quarti degli Europei di calcio a 5

L’Italia si aggiudica il pass per i quarti di finale degli Europei di calcio a 5, anche se con qualche fatica. Finisce 2-2 contro l’Ungheria, in una partita combattuta fino all’ultimo secondo. Nonostante il pareggio, gli azzurri mostrano carattere e determinazione, riuscendo a conquistare il passaggio del turno.

Con sofferenza, con un pareggio, ma anche con carattere e voglia di non mollare mai: l’Italia si qualifica ai quarti di finale degli Europei 2026 di calcio a 5. Decisivo il pareggio per 2-2, in entrambi i casi in rimonta, contro l’Ungheria; al pari di una differenza reti che alla fine prima gli azzurri (+0 rispetto a -2) come secondi classificati del Girone D vinto dal Portogallo. Ora per Merlim e compagni la sfida ai quarti di finale contro la Spagna. LA CRONACA. La partita inizia con l’Italia un po’ tesa e l’Ungheria a gestire il possesso. Rafinha da subito attivissimo viene perso in un taglio dalla difesa azzurra, ma non riesce a sfruttare l’occasione. 🔗 Leggi su Oasport.it

