Putin piange l’assedio di Leningrado mentre prepara il suo contro Kyiv

Questa mattina a San Pietroburgo, Vladimir Putin ha partecipato alla commemorazione dell’assedio di Leningrado. Il presidente russo, nato proprio in questa città nel 1952, si è unito alle cerimonie ufficiali. Durante l’evento, Putin ha ricordato quelle dure settimane di assedio e sofferenza, mentre sul volto si è visto un velo di emozione. La giornata si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con discorsi e momenti di silenzio, e ha richiamato l’attenzione sull’importanza di non dimenticare mai quella pagina della storia russa.

Il 27 gennaio la Russia ricorda l’ assedio di Leningrado, a San Pietroburgo viene sempre organizzata una commemorazione alla quale assiste il capo del Cremlino Vladimir Putin, che nacque a Leningrado nel 1952. Putin spesso parla della sua giovinezza, dei sacrifici dei suoi genitori, della decisione di sua madre, quando lui era molto giovane, di non vendere la macchina che aveva vinto per poter permettere un giorno a suo figlio di guidare un mezzo proprio. La famiglia pietroburghese sopravvissuta agli stenti, alla fame e al freddo è una parte importante della formazione di Putin e anche nella costruzione del mito del popolo russo che resiste a tutto, che schiaccia i suoi nemici proprio perché forgiato dalle privazioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Putin piange l’assedio di Leningrado mentre prepara il suo contro Kyiv Approfondimenti su Leningrado Putin San Pietroburgo, Putin partecipa alla commemorazione dell'anniversario della fine dell'assedio di Leningrado San Pietroburgo ha ricordato l'anniversario della fine dell'assedio di Leningrado, con la partecipazione di Vladimir Putin. Zelensky sotto assedio mentre Trump spinge per il piano Usa: Kiev esplode nel suo conflitto interno La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Leningrado Putin Putin piange l'assedio di Leningrado mentre prepara il suo contro KyivIl Cremlino commemora la tragica difesa della città, ma la strategia militare russa riproduce in Ucraina la stessa logica di annientamento per fame e freddo ... ilfoglio.it San Pietroburgo, Putin partecipa alla commemorazione dell'anniversario della fine dell'assedio di Leningrado(LaPresse) Vladimir Putin ha deposto dei fiori ai piedi del monumento 'Frontier Stone' per commemorare l'82° anniversario della fine dell'assedio ... stream24.ilsole24ore.com ll mondo intero piange #AlexPretti - un sanitario statunitense -freddato da una milizia che dipende direttamente dal governo federale degli Stati Uniti. Ora verità e giustizia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.