Pronostico e quote Novak Djokovic – Jannik Sinner semifinali Australian Open 30-01-2026 ore 09 | 30 circa
Djokovic e Sinner si preparano a sfidarsi domani mattina alle 9:30 italiane nelle semifinali degli Australian Open. Djokovic cerca di raggiungere un’altra finale Slam, mentre Sinner punta a confermare il suo ottimo momento di forma dopo il successo a Wimbledon. La partita promette grande spettacolo, con i due pronti a darsi battaglia sul cemento di Melbourne.
Novak Djokovic e Jannik Sinner in una semifinale Slam dopo quella di Wimbledon vinta facilmente dall’italiano. Sappiamo che il numero due del Ranking ATP ha sofferto un po’ le condizioni ambientali ma quello visto contro Shelton, liquidato in due ore e ventitré minuti di gioco, sembra stare bene e qui, se Musetti non si fosse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Djokovic e Sinner si sfidano in semifinale.
