Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Alexander Zverev semifinali Australian Open 30-01-2026 ore 04 | 30 circa

Questa notte si gioca la prima semifinale maschile agli Australian Open. Carlos Alcaraz affronta Alexander Zverev alle 4:30 ora italiana. I due si contenderanno un posto in finale in una sfida che promette spettacolo. Sinner e Djokovic scenderanno in campo invece cinque ore più tardi.

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev saranno i protagonisti della prima semifinale maschile che chiuderà il programma diurno non prima delle 04:30 italiane, mentre Sinner e Djokovic scenderanno in campo cinque ore dopo. Lo spagnolo è stato irresistibile fin dall’inizio del torneo con il sei volte campione Slam non ha ancora perso un set dopo aver. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa mattina si gioca la prima semifinale maschile degli Australian Open, con Carlos Alcaraz e Alexander Zverev pronti a sfidarsi.

Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, debutta nel torneo, affrontando Adam Walton.

