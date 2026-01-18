Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton Australian Open 18-01-2026 ore 10 | 30 circa
Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, debutta nel torneo, affrontando Adam Walton. Nonostante la sua posizione di testa di serie, i bookmaker vedono in Jannik Sinner il favorito per la vittoria finale. Ecco le pronostici e le quote per l'incontro in programma il 18 gennaio alle 10:30 circa.
C’è l’esordio nel torneo di Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 degli Australian Open 2026, ma non primo favorito per la vittoria finale, almeno per i bookmaker, che hanno attribuito a Jannik Sinner tale ruolo. Lo sfiderà il classe 1999 australiano Adam Walton, che non ha mai vinto una partita nello Slam di casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026
Leggi anche: Pronostico e quote Alexander Zverev – Gabriel Diallo, Australian Open 18-01-2026
Australian Open, Sinner può vincere per la terza volta di fila? Tutte le quote; Sinner-Alcaraz pronostico, quote e dove vedere il match esibizione Seul; Pronostici tennis oggi 17/1/2026: quote Australian Open; Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026.
Sinner-Alcaraz pronostico, quote e dove vedere il match esibizione - Scopri il pronostico di Sinner–Alcaraz, tutte le informazioni su dove seguire il match di esibizione e verifica se i bookmaker propongono quote per la sfida in programma a Seul. calciomercato.com
Pronostico Australian Open 2026/ Bertolucci: “Sinner, Alcaraz e nessun altro, ma Musetti…” (esclusiva) - Pronostico Australian Open 2026: secondo Paolo Bertolucci non si uscirà dai nomi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il vincitore dello Slam. ilsussidiario.net
Pronostico Sinner-Alcaraz 10 gennaio 2025 - Il 2026 dell’altoatesino inizia con il big match d’esibizione a Seul contro il grande avversario spagnolo. betitaliaweb.it
Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. x.com
Il pronostico del mercato sulle scommesse di Verona-Lazio: quote particolari e analisi della sfida del Bentegodi... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Verona #VeronaLazio #SerieA #SerieAEnilive #quote #pronostici #scommesse - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.