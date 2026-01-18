Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton Australian Open 18-01-2026 ore 10 | 30 circa

Al Australian Open 2026, Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, debutta nel torneo, affrontando Adam Walton. Nonostante la sua posizione di testa di serie, i bookmaker vedono in Jannik Sinner il favorito per la vittoria finale. Ecco le pronostici e le quote per l'incontro in programma il 18 gennaio alle 10:30 circa.

C’è l’esordio nel torneo di Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1 degli Australian Open 2026, ma non primo favorito per la vittoria finale, almeno per i bookmaker, che hanno attribuito a Jannik Sinner tale ruolo. Lo sfiderà il classe 1999 australiano Adam Walton, che non ha mai vinto una partita nello Slam di casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

