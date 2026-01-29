Nel 2023, il 4% delle nascite in Italia è arrivato grazie alla procreazione assistita. I dati mostrano che un terzo dei primi figli nati da mamme over 40 sono stati concepiti con queste tecniche. La scelta di affidarsi alla medicina arriva sempre più spesso in età avanzata, con donne che cercano di realizzare il sogno di diventare madri oltre i 40 anni.

Nel 2023 il 4% del tasso di fecondità totale è derivato da tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) e un terzo dei primi figli nati da mamme over 40 è stato concepito con queste tecniche. Sono i dati di nuove ricerche dell’Istat illustrati dal presidente Francesco Maria Chelli a un evento sul programma Age-It all’Inps. “E’ in atto una rivoluzione tecnologica che ha portato i tassi di successo a livelli prima impensabili”, sottolinea Francesco Gebbia, medico chirurgo specializzato in Ginecologia, ostetricia e medicina della riproduzione e direttore di Ivi Roma. “La finestra riproduttiva biologica è rimasta invariata per millenni, mentre la finestra sociale si è spostata in avanti di quasi un decennio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Procreazione assistita, il fenomeno over 40: il focus

